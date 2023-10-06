Украина разорвала еще одно соглашение с Россией и Белоруссией Украина перестала сотрудничать с Белоруссией и Россией в борьбе с преступностью

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Правительство Украины вышло из соглашения о сотрудничестве государств — участников СНГ в борьбе с преступностью, сообщил в Telegram-канале представитель кабмина страны в Верховной раде Тарас Мельничук. Этот договор действовал между странами с 1998 года.

Остановлено действие Соглашения о сотрудничестве государств — участников Содружества Независимых Государств по борьбе с преступностью, совершенного 25.11.1998 в Москве, в части отношений правительства Украины с правительствами РФ и Республики Беларусь, — написал Мельничук.

В феврале Киев вышел из трех соглашений о пограничном сотрудничестве, которые в разные годы были заключены с Россией, Белоруссией и СНГ. В частности, прекращено действие соглашения о развитии пунктов пропуска через украинско-российскую госграницу, которое заключили в Донецке в октябре 2011 года.

В 2022 году суды в России стали отменять собственные решения о депортациях на родину граждан Украины, обвиненных в нарушении миграционных правил, из-за невозможности их исполнения в связи с боевыми действиями. По той же причине в подвешенном состоянии оказались и украинцы, освободившиеся из российских колоний после начала спецоперации.