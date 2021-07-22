Украина расследует взрывы снарядов на учениях в Николаевской области

Уголовное дело по факту взрывов снарядов во время учений Cossack Mace 2021 в Николаевской области возбудили и расследуют правоохранители Украины. Об этом сообщает пресс-служба специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона.

Николаевской специализированной прокуратурой в военной и оборонной сфере Южного региона начато уголовное производство по факту халатного отношения к военной службе во время учений, которые проходили на территории 235-го общевойскового полигона Широкий Лан, — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл 22 июля во время заключительной части учений Cossack Mace 2021. Военнослужащие проводили стрельбы с танков Т-64 в движении. Одновременно с этим были зафиксированы взрывы снарядов близ населённого пункта и на территории частного дома.

О погибших и пострадавших не сообщается. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее стало известно, что в Париже вспыхнул пожар возле резиденции премьера.