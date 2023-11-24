Стало известно, сколько Украина потратит на ракеты в 2024 году Джигир: на ракетное вооружение для ВСУ в 2024 году уйдет около 175 млрд гривен

Фото: МО Украины

Украина рассчитывает потратить на ракетное вооружение и боеприпасы в следующем году порядка 175 млрд гривен ($5 млрд), заявил заместитель министра обороны страны Юрий Джигир. По его словам, которые приводит пресс-служба ведомства, это основной приоритет военного бюджета страны на 2024 год. Также, отметил он, около 80 млрд гривен ($2,2 млрд) потратят на приобретение техники для ВСУ.

Джигир отметил, что следующим приоритетом для министерства является ремонт поврежденной военной техники и закупка запчастей. По оценкам ведомства, более 190 млрд гривен из средств, которые будут контрактоваться в следующем году, останутся у отечественного производителя.

Ранее в Киеве пожаловались, что Запад не сдержал слово по поставкам оружия. Советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко заявил, что для продолжения боевых действий необходимо в разы больше вооружений, чем поставляется сейчас. Он пояснил, что решение проблемы увеличения поставок оружия зависит от мощностей заводов-производителей, правительств стран — партнеров Украины и логистики.

Между тем члены обновленного кабинета министров Словакии и вовсе заблокировали инициативу своих предшественников о передаче боеприпасов Вооруженным силам Украины. Предполагалось, что Словакия потратит около €40,3 млн на закупку 140 ракет для систем противовоздушной обороны, а также 5000 боеприпасов к орудиям калибра 125 мм.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что это не отразится на поддержке Украины. По его словам, такая стратегия отвечает интересам безопасности всех членов организации.