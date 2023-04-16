Украина раскритиковала решение Венгрии по сельхозпродукции Минагрополитики Украины назвало решение Венгрии по импорту сельхозпродукции неприемлемым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр аграрной политики Украины Николай Сольский в разговоре с коллегой из Венгрии Иштваном Надем выразил своё недовольство запретом на импорт сельскохозяйственной продукции, передает РИА Новости. Он также подчеркнул необходимость обсуждения для достижения договоренностей по экспорту украинских сельскохозяйственных продуктов и отметил неприемлемость односторонних решений.

В свою очередь министр сельского хозяйства Венгрии заверил, что транзит для украинской агропродукции будет сохраняться в будущем, и стороны договорились провести консультации и встретиться повторно в ближайшее время.

Накануне Польша и Венгрия из-за протестов местных производителей объявили о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок. В конце марта премьер-министры Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии направили письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный резким увеличением импорта зерна и других продуктов с Украины. Конкретно были упомянуты зерновые, масличные культуры, яйца, птица, сахар, яблочный сок, ягоды, яблоки, мука, мед и макаронные изделия.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова с сарказмом прокомментировала решение польского кабмина запретить импорт зерна с Украины. В Польше приняли такое решение из-за требований аграриев, которые предупредили, что в хранилищах может не хватить места для нового урожая.