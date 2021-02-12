Украина пытается найти компромисс с МВФ

https://static.news.ru/photo/33aa0c2c-6e07-11eb-8413-96000091f725_660.jpg Тимофей Милованов Фото: Тимофей Милованов/facebook.com

Официальный Киев делает всё возможное для достижения договорённостей с Международным валютным фондом. Об этом сообщил советник руководителя офиса президента Украины Тимофей Милованов.

Обеим сторонам нужно найти компромиссы в общих интересах. В этом и состоит суть переговоров, — цитирует чиновника «Интерфакс-Украина».

По его словам, у Киева с МВФ постоянно идёт процесс переговорного согласования позиций.

Рисков нет. Ситуация абсолютно под контролем. И финансовая — макроэкономическая стабильность поддерживается, системных рисков нет, ситуация с бюджетом нормальная. И переговорная с МВФ. Украина работает, прежде всего, в интересах государства и делает всё возможное для достижения договорённостей с Международным валютным фондом, — отметил Милованов.

Ранее миссия МВФ сообщила о завершении работы на Украине. По словам представителей организации, деятельность их специалистов не принесла никаких результатов. Они добавили, что для окончания первого пересмотра программы необходим больший прогресс. Эксперты занимались пересмотром полученной Киевом в июне 2020-го программы stand-by, заявил Йост Люнгман — представитель МВФ в Незалежной. Это означает, что следующий транш от МВФ европейская страна пока не получит. Он отметил, что аналитики МВФ с 21 по 23 декабря и с 11 января по 12 февраля обсуждали с властями Украины успехи в проведении реформ, являющихся частью программы.

Большая часть времени дискуссия с властями Украины шла по поводу усиления управления Нацбанком Незалежной, улучшения законодательства в сфере регулятивного основания банковского надзора и финансового оздоровления. Кроме того, в МВФ обратили внимание на необходимость снижения фискальных дефицитов в среднесрочной перспективе, писал NEWS.ru.