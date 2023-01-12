Украина провела военные учения возле белорусской границы Reuters сообщил о военных учениях Украины около белорусской границы

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Украина провела военные учения возле белорусской границы, сообщает Reuter. По данным источников издания, украинские войска отрабатывали уличные бои, стрельбу из автоматов, управление бронемашинами и освобождение заложников.

Украина опасается, что Россия может нарастить силы на территории Белоруссии, прежде чем нанести удар на северо-западе или даже попытаться двинуться в сторону Киева, как это было в феврале прошлого года, — сообщает агентство.

11 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не наблюдает угрозы со стороны Белоруссии, однако войскам на границе необходимо быть наготове. По его словам, от Минска не видно «ничего мощного», кроме «мощных заявлений».

Ранее высокопоставленный представитель Минобороны США заявил, что в Пентагоне не видят у Белоруссии намерений участвовать в конфликте на Украине. Так он на брифинге прокомментировал предстоящие совместные военные учения с авиационными подразделениями вооруженных сил Москвы и Минска, которые пройдут с 16 января по 1 февраля.