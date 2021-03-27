Украина провела учения с турецкими беспилотниками над Чёрным морем

https://static.news.ru/photo/36ee9f58-8f11-11eb-8762-96000091f725_660.jpg Фото: mil.gov.ua

Вооружённые силы Украины (ВСУ) провели учения над Чёрным морем. Они использовали турецкие ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar TB2, рассказали в Министерстве обороны страны.

Машины пролетели с материковой части Украины до острова Тендровская коса в Чёрном море, говорится на сайте министерства.

К слову, на острове Тендровская коса расположен военно-морской полигон. Этот полигон является многофункциональным, на нём тренируются и повышают боеготовность различные подразделения Военно-Морских Сил, — отмечается в сообщении.

В ведомстве отметили, что в течение 2021 года Украина получит комплекс Bayraktar TB2 с улучшенными характеристиками, в том числе увеличенной дальностью полёта.

Как писал ранее NEWS.ru, с 16 по 19 марта в Крыму прошли масштабные учения десантников. На полуостров были переброшены десантно-штурмовой и артиллерийский полки Новороссийского гвардейского соединения ВДВ. В учениях на военном полигоне Опук в восточной части Крыма было задействовано более двух тысяч военнослужащих и 500 единиц боевой и специальной техники, самолёты и вертолёты военно-транспортной, штурмовой и армейской авиации.