Украина просила Россию вернуть тела находившихся в Ил-76 пленных ВСУ Юсов: ГУР Украины просило РФ вернуть тела находившихся в Ил-76 пленных ВСУ

Фото: СК РФ

Представитель Главного разведуправления Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил, что ведомство регулярно подавало обращения России с просьбой вернуть тела пленных ВСУ, которые находились в рухнувшем под Белгородом Ил-76. При этом секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны Алексей Данилов до этого предположил, что в сбитом самолете украинских пленных не было.

Запросы на возвращение тел военнослужащих подаются, — сказал чиновник в эфире украинского ТВ.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Россия не будет устраивать торг вокруг тел украинских военных, находившихся на борту Ил-76. По его словам, российская сторона передаст их родственникам безо всяких условий. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что Москва до сих пор не получила от Киева обращений с соответствующей просьбой.

24 января около 11:50 МСК стало известно, что в Белгородской области упал военный самолет Ил-76. В Министерстве обороны РФ уточнили, что на борту находились 65 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также шестеро членов экипажа и трое сопровождающих. В оборонном ведомстве заявили, что самолет был сбит в результате попадания украинских ракет, выпущенных зенитчиками ВСУ из Харьковской области.