Украина проложила пути транспортировки зерна через Польшу и Румынию

Фото: Carsten Koall/dpa/Global look Press

Киев проложил два маршрута транспортировки зерна через Польшу и Румынию для предотвращения глобального продовольственного кризиса, заявил замминистра иностранных дел Украины Дмитрий Сеник. По его словам, которые приводит агентство Reuters, данные пути не идеальны с точки зрения затрат, однако на данный момент являются ключевыми.

Эти маршруты не идеальны, потому что они приводят к определенным заторам, но параллельно этому мы делаем все, что в наших силах, чтобы развивать эти пути сообщения, — рассказал Сеник

Он добавил, что Украина ведет переговоры со странами Балтии об открытии третьего коридора для экспорта продовольствия.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Киеву необходимо сменить риторику, чтобы решить проблему с зерном. Он отметил, что властям Украины необходимо сосредоточиться на дипломатии.

9 июня постоянный представитель России при ООН Геннадий Гатилов указал, что Москва изложила конкретные предложения по решению вопроса вывоза зерна с территории Украины членам Организации. Он отметил, что РФ не препятствует экспорту зерновых с Украины, и считает, что дальнейшие вопросы касательно вывоза украинского зерна относятся к Киеву.