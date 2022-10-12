Украина проигнорировала данные ФСБ о теракте на Крымском мосту Минобороны Украины отказалось комментировать данные ФСБ о теракте на Крымском мосту

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Украина не намерена комментировать данные ФСБ России об организаторе теракта на Крымском мосту, заявил Telegram-каналу «Суспільне» представитель пресс-службы Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов. По его словам, ФСБ и Следственный комитет являются «фейковыми структурами».

Комментировать их очередные заявления мы не будем, — заявил Юсов.

Ранее ФСБ сообщила, что взрывное устройство, сработавшее на мосту, было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой и в начале августа отправлено из Одессы в болгарский город Русе, после его переправили в грузинский порт Поти, а оттуда в Армению и Армавир. Организатором теракта на Крымском мосту назван руководитель военной разведки Украины Кирилл Буданов.

К организации переправки груза были привлечены граждане Украины Михаил Цюркало, Денис Ковач, Роман Соломко, Владимир Злоба, а также граждане Грузии Сандро Иносаридзе, брокер по имени Леван и гражданин Армении Артур Терчанян. Контроль за передвижением груза по всему маршруту осуществлял некий сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины, использовавший виртуальный анонимный номер и номер, зарегистрированный на имя жителя Кременчуга Сергея Андрейченко.