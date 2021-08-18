16+

Рубрики

Медиа

Архив

Европа

Украина призвала воевать ракетами на чужой территории

02:18, 19 августа 2021
Украина призвала воевать ракетами на чужой территории Фото: president.gov.ua
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Украине необходимо построить большое количество ракет, дабы у неё появилась возможность вести войну на чужой территории. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Иван Заец, его слова транслировал «Укринформ».

В ходе своего выступления на круглом столе в Киеве Заец заявил, что от руководства Украины следует требовать создания «ракетного щита». Потенциал для этого, по мнению экс-депутата, имеется.

У нас есть весь потенциал для того, чтобы мы сегодня могли построить много ракет, систему защиты сделать. Нам нужны также ракеты, которые позволят нам воевать на чужой территории, — сказал Заец.

Он отметил, что с противником лучше воевать на его территории и с этим лучше всего справляются «ракетная сфера» и «информационная сфера».

Ранее Украина обвинила Россию в размещении ядерного оружия в Крыму.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Все фотогалереи

Все видео