Украина призвала воевать ракетами на чужой территории

Украине необходимо построить большое количество ракет, дабы у неё появилась возможность вести войну на чужой территории. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Иван Заец, его слова транслировал «Укринформ».
В ходе своего выступления на круглом столе в Киеве Заец
У нас есть весь потенциал для того, чтобы мы сегодня могли построить много ракет, систему защиты сделать. Нам нужны также ракеты, которые позволят нам воевать на чужой территории, — сказал Заец.
Он отметил, что с противником лучше воевать на его территории и с этим лучше всего справляются «ракетная сфера» и «информационная сфера».
Ранее Украина обвинила Россию в размещении ядерного оружия в Крыму.