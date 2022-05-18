Украина призвала признать геноцидом депортацию крымских татар в 1944 году

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Министерство иностранных дел Украины призывает международное сообщество признать геноцидом депортацию крымских татар с полуострова в 1944 году. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства. При этом отмечается, что Россия сейчас якобы незаконно удерживает за решёткой более 120 граждан Украины из Крыма.

Призываем мир признать геноцидом депортацию крымских татар 1944 года, приобщиться к международной «Крымской платформе», в рамках которой Украина вместе с партнёрами продолжает совместную борьбу за деоккупацию Крыма, усилить международное санкционное давление на РФ, — сообщает ведомство.

18 мая исполняется 78 лет с начала депортации по приказу Сталина крымских татар с полуострова. В этот день на Украине вспоминают жертв геноцида крымскотатарского народа.

В марте глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что украинские радикалы из «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) призывают крымских татар, которые проживают в Херсонской области, выходить на акции против России, в противном случае они угрожают мирным жителям расправой.