Украина призвала Францию увеличить поставки оружия Кулеба призвал Францию увеличить поставки оружия Киеву

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью французской газете Journal du Dimanche призвал Францию увеличить поставки военной помощи из-за нехватки вооружения. Министр добавил, что несмотря на военную помощь Запада, ВС РФ превосходят украинские войска по тяжелому вооружению.

Мы очень благодарны Франции за предоставленное снаряжение, а также за поддержку нашей кандидатуры на вступление в ЕС... Мы просим Францию сделать больше в этом вопросе военной помощи, — сообщил Кулеба.

Замминистра обороны США Уильям ЛаПлант ранее сообщил, что Пентагон приступит к реализации контрактов на поставки оружия Украине после военной помощи. Сумма контрактов составляет $1,2 млрд, сообщается на сайте американского оборонного ведомства.

В запасы оружия войдут комплексы Javelin, ракеты Stinger, реактивные системы залпового огня HIMARS. Согласно этим же контрактам, на Украину будут поставлены беспилотники, радары и артиллерийские снаряды калибра 155 мм.