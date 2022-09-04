На Украине призвали Европу устроить россиянам «холодный душ» без виз Вице-премьер Украины Стефанишина призвала Европу запретить выдачу виз гражданам России

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Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина попросила ЕС запретить выдавать визы гражданам России, об этом она написала в Twitter. По ее мнению, это необходимо сделать, так как большинство россиян поддерживают специальную военную операцию.

Запрет выдачи виз россиянам будет холодным душем, — написала Стефанишина.

Ранее стало известно, что министрам иностранных дел стран Евросоюза в ходе встречи в Праге не удалось согласовать введение общего запрета на выдачу виз гражданам России. По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, он сам и многие его коллеги высказались против данной меры.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС достиг компромисса о полной заморозке соглашения об упрощении визового режима с Россией. По его словам, в Брюсселе договорились о необходимости выдавать визы «специфическим группам россиян».