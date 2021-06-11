Украина призналась, чего ждёт от встречи Байдена и Путина

Киев ожидает, что в ходе встречи лидеров США и России Джо Байден объявит Владимиру Путину и своей солидарности с Украиной. Об этом в интервью изданию Die Welt заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
По словам министра, Киев
Если Россия поймет, что США всерьёз имеют это в виду, то она будет играть более конструктивную роль и будет делать больше уступок. США могут внести существенный вклад в мирный процесс между Украиной и Россией, — сказал Кулеба.
Встреча президентов США и России запланирована на 16 июня. Она пройдёт в Женеве.
Ранее Кулеба сообщил, что в случае запуска «Северного потока — 2» Киев будет готов на переговоры по компенсациям.