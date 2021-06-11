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Украина призналась, чего ждёт от встречи Байдена и Путина

22:56, 13 июня 2021
Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Киев ожидает, что в ходе встречи лидеров США и России Джо Байден объявит Владимиру Путину и своей солидарности с Украиной. Об этом в интервью изданию Die Welt заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По словам министра, Киев ожидает, что Байден скажет Путину о том, что Штаты поддерживают Украину и будут делать всё, чтобы восстановить её суверенитет и территориальную целостность.

Если Россия поймет, что США всерьёз имеют это в виду, то она будет играть более конструктивную роль и будет делать больше уступок. США могут внести существенный вклад в мирный процесс между Украиной и Россией, — сказал Кулеба.

Встреча президентов США и России запланирована на 16 июня. Она пройдёт в Женеве.

Ранее Кулеба сообщил, что в случае запуска «Северного потока — 2» Киев будет готов на переговоры по компенсациям.

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