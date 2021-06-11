Украина призналась, чего ждёт от встречи Байдена и Путина

https://static.news.ru/photo/96280aac-afb1-11eb-a2aa-96000091f725_660.jpg Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Киев ожидает, что в ходе встречи лидеров США и России Джо Байден объявит Владимиру Путину и своей солидарности с Украиной. Об этом в интервью изданию Die Welt заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По словам министра, Киев ожидает , что Байден скажет Путину о том, что Штаты поддерживают Украину и будут делать всё, чтобы восстановить её суверенитет и территориальную целостность.

Если Россия поймет, что США всерьёз имеют это в виду, то она будет играть более конструктивную роль и будет делать больше уступок. США могут внести существенный вклад в мирный процесс между Украиной и Россией, — сказал Кулеба.

Встреча президентов США и России запланирована на 16 июня. Она пройдёт в Женеве.

Ранее Кулеба сообщил, что в случае запуска «Северного потока — 2» Киев будет готов на переговоры по компенсациям.