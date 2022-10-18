Украина признала суверенитет Ичкерии

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Верховная рада Украины признала суверенитет Ичкерии («Чеченская Республика Ичкерия» — террористическая организация, запрещена в РФ), сообщает УНИАН. Постановление парламента поддержали 287 депутатов.

В документе осуждается «политика геноцида чеченского народа» и признается суверенитет «Чеченской Республики Ичкерия», которая названа «временно оккупированной».

Украинские депутаты призвали страны ООН и международные организации обеспечить независимое расследование преступлений, совершенных на территории Чечни.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не существующую ныне республику ликвидировали сами же ичкерийцы, которые в 2007 году объявили об упразднении Ичкерии и создании так называемого «Имарата Кавказ» (террористическая группировка, запрещена в России). После этого в проекте Запада, указал чеченский лидер, оставался «телефонный парламент», в который входило «полтора человека», но и он был распущен в 2009 году.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал внесенный в Верховную раду Украины законопроект о признании суверенитета Ичкерии юридическим казусом и безграмотностью. Он сказал, что такого субъекта не существует.