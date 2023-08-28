Украина признала плачевное положение ВСУ на Купянском направлении

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Вооруженные силы России продвинулись на Купянском направлении в Харьковской области. Ситуация для ВСУ на этой территории сложная, заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает издание «РБК-Украина».

Это логичный ход <...> — отвлечь наше внимание, атакуя там, чтобы мы забрали отряды с юга и востока. Но генерал Сырский (командующий украинскими Сухопутными войсками. — NEWS.ru), который командует группировкой войск «Хортица», <...> держит оборону на том направлении, — сказал Резников.

Он отметил, что Сырский одновременно держит оборону на Купянском направлении и контратакует на Артемовском направлении. Однако, несмотря на это, российской армии удается продвигаться в Харьковской области. Резников добавил, что ситуация на данной территории сложная, но контролируемая.

Недавно Минобороны РФ сообщило, что российские системы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. В ведомстве подчеркнули, что дрон был самолетного типа. ВСУ впервые атаковали воинскую часть радиоэлектронной борьбы и военный аэродром Халино в Курской области картонными дронами-камикадзе SYPAQ. Украина получает такие беспилотники от Австралии только для гуманитарных миссий. Минобороны РФ не комментировало информацию.