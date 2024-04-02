Украина признала, что разжигает межнациональную рознь в РФ The Times: СНБО Украины разжигает межнациональную рознь в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спецслужбы Украины проводили акции по разжиганию межнациональной розни среди мигрантов в России после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», пишет The Times. Как сообщил глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко, в задачи сотрудников его ведомства входило как внедрение в чаты мигрантов, так и распространение антимигрантских настроений в российских социальных сетях.

Украинские агенты проводят кампанию «псиопсихологии» с целью дестабилизировать российское общество, разжигая антииммигрантские настроения после теракта в «Крокус Сити Холле». Нам очень выгодно поддерживать там любые национальные расколы и подогревать их с помощью информации, — заявил он.

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на Всемирном русском народном соборе заявил, что огромное конкурентное преимущество России заключается как раз в многообразии культур, традиций и обычаев. Он рассказал, что в стране с уважением относятся к представителям любых конфессий, в том числе мусульманам и иудеям. При этом тех, кто пытается посеять межнациональную и межрелигиозную рознь, президент назвал предателями.