Украина примет участие в сертификации «Северного потока — 2»

Украина будет привлечена к процедуре сертификации газопровода «Северный поток — 2». Это произойдёт, когда соответствующий вопрос дойдёт до Еврокомиссии. Такую новость сообщил в эфире телеканала «Рада» министр энергетики страны Герман Галущенко.

Принято решение о том, что Украина будет приглашена к сертификации «Северного потока — 2», когда этот вопрос дойдет до Еврокомиссии. Это официальная позиция, которую мы получили сегодня, за что я очень благодарен нашим партнёрам, — сообщил министр.

«Северный поток — 2» представляет собой новый газопровод для экспортных поставок из России в Европу. Его мощность составляет 55 млрд кубометров в год. Строительство длилось три года. Оно было завершено 10 сентября 2021 года. В настоящее время проект готов к вводу, однако Германия приостановила сертификацию Nord Stream 2 AG в качестве оператора для реорганизации компании в соответствии с законодательством страны. Необходимо создать дочернее предприятие и подать заявку на сертификацию уже от него. В середине декабря 2021 года глава регулятора — Федерального сетевого агентства Германии (BNA) — Йохен Хоманн заявил, что решение по «Северному потоку — 2» будет принято не ранее второй половины 2022 года.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс заявила, что Европа должна уменьшить свою зависимость от российского газа. Так политик прокомментировала заявления правительства Германии об остановке сертификации газопровода «Северный поток — 2» в случае вторжения на Украину.

Также сообщалось, что в правительстве Германии возникли разногласия внутри правящей «светофорной коалиции», когда в очередной раз поднялся вопрос о запуске трубопровода «Северный поток — 2». Было выдвинуто мнение, что с началом работы трубопровода европейские страны станут значительно сильнее зависеть от российского газа.