Украина пригрозила Польше судом из-за трудностей на границе Украина готовит иски из-за блокировки пунктов пропуска на границе с Польшей

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина в настоящее время занимается подготовкой исков о возмещении ущерба, нанесенного блокировкой автомобильных пунктов пропуска на границе с Польшей из-за забастовки польских перевозчиков, заявил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин, передает «Укринформ». Три основных приграничных КПП заблокированы с 6 ноября.

Перевозчики уже готовят иски. И есть польские юристы, которые готовы в Польше эти иски подавать к забастовщикам. Завтра вечером уже будем иметь информацию о блокировке границы: кто давал разрешение, кто спрашивал, на каких основаниях. Все это ляжет в основу исков, — сказал Балин.

Бастующие польские перевозчики требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом их украинским коллегам, восстановить прежний порядок лицензирования коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные транспортным компаниям из Украины после 24 февраля 2022 года. По причине забастовки на границе образовались многокилометровые очереди из большегрузов.

Ранее глава секретариата Совета предпринимателей при кабинете министров Украины Андрей Забловский указал, что цены на товары из-за забастовки повысятся по меньшей мере на 7%. Еще большей проблемой является аннулирование контрактов. Из-за этого украинская продукция будет вытеснена не только с европейского, но и с мирового рынка. Ряд компаний уже сокращает объемы заказов, так как не считает страну надежным поставщиком.

По мнению экономиста Василия Колташова, протесты в Польше — часть сложной игры, которую Запад ведет против президента Владимира Зеленского. Экономист полагает, что забастовка отрицательно скажется на поставках западного оружия Киеву и спровоцирует волну возмущения среди украинских военных.