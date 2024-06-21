Украина пригрозила Израилю ответом на ограничения на въезд Посольство Украины: Киев введет ограничения на въезд в страну гражданам Израиля

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Правительство Украины ответит ограничениями на въезд граждан Израиля в качестве ответа на де-факто отмену безвизового режима со стороны еврейского государства, сообщила пресс-служба украинского посольства в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По их информации, мера также коснется израильских паломников.

С 1 июля граждане стран с безвизовым доступом в Израиль, включая Украину, должны подать заявление на получение разрешения на пребывание до 90 дней. <...> Недавние действия Израиля, такие как ограничение доступа украинским беженцам и отказ во въезде многим украинцам, обострили двусторонние отношения, — следует из заявления.

При этом киевские власти остаются открытыми к диалогу с Тель-Авивом для согласования объявленных изменений. На Украине не хотят в конечном итоге добиться полной отмены безвизового режима, констатировали дипломаты.

Ранее министр экономики РФ Максим Решетников заявлял, что в настоящий момент Россия ведет переговоры об отмене визового режима с властями шести стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Среди них Саудовская Аравия, Бахрейн, Кувейт, Оман, Малайзия и Мьянма.

До этого США ввели визовые ограничения против десятков граждан Грузии, которых считают причастными к нарушению прав человека. Эти меры были связаны с недавно принятым Тбилиси законом об иноагентах.