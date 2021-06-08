Украина придумала два новых способа борьбы с «Северным потоком — 2»

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Украинские власти могут оказать давление на Россию и, в частности, на проект газопровода «Северный поток — 2», озвучив западным партнёрам стратегическое предложение. Это может быть та же идея, что и в 2019 году. Она заключалась в совместном консорциуме с привлечением европейских и американских компаний к использованию украинской трубы. Об этом заявила советник министра энергетики страны Елена Зеркаль, рассказавшая о двух новых способах борьбы с российским проектом. Её слова приводит телеканал ICTV.

Она подчеркнула, что встать на защиту интересов Киева способен Евросоюз. Запуск газопровода «Северный поток — 2» может оставить украинскую трубу без транзита, однако инструменты партнёров страны могут способствовать ограничению использования российского проекта.

Киеву следует объединить усилия с некоторыми европейскими странами. Страны Восточной Европы. Они несут колоссальные потери от этого «Северного потока — 2», — сказала Зеркаль.

Ранее бывший глава СБУ генерал-полковник Игорь Смешко заявил, что Украина всё ещё может остановить запуск российского газопровода «Северный поток — 2». Однако для этого необходимо соблюдение двух условий.

Бывший руководитель СБУ подчеркнул, что считает запуск газопровода сильным ударом по своей стране. Однако у Украины, отметил силовик, ещё есть шансы не допустить такого развития событий. Киев для этого должен провести большую работу в Конгрессе США. Диаспора в Штатах должна оказать ему помощь.

«Северный поток — 2» пройдёт от побережья России через Балтийское море до Германии. Он будет состоять из двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год.