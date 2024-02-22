Украина приблизилась к соглашению с МВФ о предоставлении ей $900 млн Bloomberg: Украина близка к соглашению с МВФ о предоставлении ей $900 млн

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина близка к тому, чтобы достичь соглашения с Международным валютным фондом (МВФ) на предоставление $900 млн, пишет агентство Bloomberg. Там отметили, что это может стать «вторым по величине финансовым спасательным кругом» для Киева после грантов и кредитов Евросоюза в случае, если Конгресс США не одобрит выделение более $60 млрд на помощь стране.

По сведениям журналистов, Украина рассчитывает уже в четверг, 22 февраля, достичь соглашения с организацией о выделении очередных $900 млн из кредита в $15,6 млн. Они станут первыми из четырех платежей, ожидаемых Украиной в этом году на общую сумму $5,4 млрд, в рамках утвержденной в 2023 году полномасштабной программы.

Ранее сообщалось, что Киев прорабатывает план сохранения потока средств от МВФ в случае, если помощь от Вашингтона будет окончательно заблокирована. В число предусматриваемых манипуляций вошли повышение налогов и сокращение расходов. Уточнялось, что Киев представит план МВФ во время визита представителей фонда на Украину.

До этого источник в Конгрессе США рассказал, что в палате представителей сохраняется возможность внесения отдельного законопроекта по помощи Украине. Документ может быть сформирован по аналогии с проектом поддержки Израиля. При этом он констатировал, что желание республиканцев финансировать Киев стремительно снижается.