Украина прекращает экспорт электроэнергии после российских ракетных ударов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украина прекращает экспорт электроэнергии после российских ракетных ударов с 11 октября, сообщили в Министерстве энергетики страны. Такое решение принято для стабилизации внутренней электрической системы, уточнило ведомство в соцсетях.

Сегодняшние ракетные удары, которые поразили тепловую генерацию и электрические подстанции, вынудили Украину приостановить экспорт электроэнергии с 11 октября 2022 года для стабилизации собственной энергетической системы, — сказано в сообщении.

Даже после остановки Запорожской АЭС Украина выполнила обязательства перед европейскими партнерами по экспорту электричества, следует из заявления министерства. Его глава Герман Галущенко заявил, что именно это помогло Европе сократить потребление российских энергоресурсов, из-за чего РФ теперь и атакует энергосистему страны.

Утром 10 октября на всей территории Украины были обстреляны объекты энергетической инфраструктуры. Как заявляют местные СМИ, в Киеве атакам подверглась теплоэлектроцентраль № 6. Кадры, на которых изображен предполагаемый момент прилета «Калибров», были опубликованы в Сети.

Президент России Владимир Путин заявил, что по объектам энергетики, военного управления и связи Украины был нанесен массированный удар. Он добавил, что в случае продолжения попыток терактов на территории России ответы будут жесткими.