Украина заочно предъявила обвинения главам российских силовых структур ГБР заочно предъявило обвинения Бортникову, Золотову и еще 19 генералам

Фото: kremlin.ru

Александр Бортников

Государственное бюро расследований Украины заочно предъявило обвинения директору ФСБ Александру Бортникову, главе Росгвардии Виктору Золотову и еще 19 генералам российских спецслужб по так называемым делам Майдана, следует из публикации в Telegram-канале украинского ведомства. В ГБР утверждают, что у ведомства имеются доказательства «подрывной деятельности» российских спецслужб и лично главы ФСБ против Украины.

Следователи ГБР предъявили обвинение директору ФСБ Александру Бортникову. <...> Также обвинения предъявлены 20 высокопоставленным генералам спецслужб РФ, среди них глава Росгвардии Виктор Золотов, — говорится в публикации.

В ГБР заявляют, что главу ФСБ обвиняют в «организации совершения государственной измены бывшим руководством СБУ», действиях против Украины и «незаконном препятствовании протестным акциям на Украине в 2013–2014 годах» для «сохранения режима [экс-президента Украины Виктора] Януковича».

Ранее ГБР Украины объявило в розыск президента футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера. По его данным, предпринимателя обвиняют в нарушении статьи 110 УК «Посягательство на территориальную целостность Украины». Отмечалось, что Гинер был заочно арестован по решению суда.