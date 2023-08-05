Украина предупредила о военной угрозе в шести российских портах

Фото: МО РФ

Украинское учреждение «Госгидрография» на своем сайте предупредило о военной угрозе в акватории шести черноморских портов России. По его информации, речь идет об Анапе, Новороссийске, Геленджике, Туапсе, Сочи и Тамани. Министерство обороны РФ соответствующую информацию не комментировало.

Военная угроза. Акватория внутреннего и внешнего рейдов портов Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи, Тамань, — говорится в сообщении «Госгидрографии».

Предупреждение было объявлено 4 августа. Уточняется, что оно действует до официального объявления об отмене.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил об атаке украинских морских дронов на гражданский танкер РФ в Черном море. По его словам, в результате инцидента повреждения получили несколько сотрудников экипажа. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

Позднее Telegram-канал Baza опубликовал фотографии предположительно поврежденного беспилотниками ВСУ судна. На них можно заметить, что в результате атаки водой залило машинное отделение. Также были выбиты стекла на капитанском мостике и повреждена часть обшивки корабля, следует из публикации.