Украина представит план по Донбассу 10 ноября

https://static.news.ru/photo/14b6ac66-1f61-11eb-9a61-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Донецкую область Фото: president.gov.ua

Украинская власть разработала план действий относительно Донбасса. Документ обсудят во время следующих переговоров контактной группы по урегулированию конфликта в регионе 10 ноября 2020 года, заявил советник главы делегации от Киева Леонида Кравчука, а также советник самой делегации по вопросам коммуникаций Алексей Арестович.

План в том числе содержит предложения, касающиеся условий проведения выборов в Донбассе, а также создания там свободной экономической зоны, передаёт портал «Страна».

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана.

Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Вопрос реинтеграции Донбасса является комплексным, решить который власти Украины смогут при выполнении нескольких шагов, отметил Леонид Кравчук.

Ранее NEWS.ru сообщал, что три маленькие девочки, раненные в результате обстрела жилых районов подразделениями украинской армии в Донбассе, идут на поправку. Об этом рассказала мама одной из малышек. Инцидент произошёл в посёлке Александровка западной части Донецка ровно полгода назад — 4 мая. За 15 минут по домам было произведено около 30 выстрелов из БМП-2.

Вечером, когда неожиданно был открыт огонь по посёлку, девочки играли в доме семьи Радченко. Один из снарядов разорвался в оконном проёме комнаты, где находились дети. Шестилетняя Милана и девятилетняя София, а также соседская девочка, семилетняя Настя, оказались слишком близко.