Украина представила свою версию задержания консула

https://static.news.ru/photo/631adb48-9f81-11eb-8a8d-96000091f725_660.jpg Александр Сосонюк Фото: peterburg.mfa.lt

В Министерстве иностранных дел Украины представили свою версию задержания консула страны в Санкт-Петербурге в пятницу, 16 апреля. Как сказал заместитель главы внешнеполитического ведомства Евгений Енин, всё произошедшее было чистой провокацией российской стороны.

По его словам, задержанный консул вышел на улицу в городе на Неве, чтобы встретиться со своей знакомой. Она-то и создала, сказал замминистра, провокационную ситуацию. Украинец только и успел, что попросить её остановиться.

После этого появились представители правоохранительных органов РФ. Она пыталась передать какую-то информацию, за которой он никогда не обращался. Сразу же после этого сотрудники ФСБ набросились на него, грубо нарушив при этом Венскую конвенцию, — заявил Енин в эфире телеканала «Наш».

Ранее стало известно, что на территории Санкт-Петербурга сотрудниками ФСБ за получение закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и спецслужб был задержан консул Генерального консульства Украины по имени Александр Сосонюк. Его взяли с поличным в ходе встречи с гражданином РФ. Как выяснилось позднее, консула задержали на несколько часов.

Как передавал NEWS.ru, в скором времени украинское Министерство иностранных дел приступит к возвращению в Киев своего консула, которого задержали в Санкт-Петербурге отечественные спецслужбы, сказал Енин.