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Наращивание военного присутствия НАТО на Украине может закончиться очень плачевно для страны. По его мнению, вступление страны в Североатлантический альянс затронет интересы Москвы и подведёт красную черту в отношениях с Россией, а увеличение численности контингента НАТО в стране ведёт к эскалации в Донбассе. Об этом в беседе с «ПолитЭкспертом» заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Наращивание военного присутствия НАТО закончится очень плачевно для Украины и самого Зеленского. Я вижу большую трагедию и начало действительно войны как таковой, — сказал Журавко. По словам экс-депутата, несмотря на...