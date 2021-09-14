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Украина предлагает использовать мины против кораблей РФ в Чёрном море

21:21, 14 сентября 2021
Украина предлагает использовать мины против кораблей РФ в Чёрном море Фото: wikipedia.org
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Минное вооружение является наиболее эффективным для массового уничтожения российских кораблей в Чёрном море. Об этом заявила в ходе трансляции на канале агентства «Укринформ» на YouTube директор украинской научно-производственной корпорации «Кливер» Оксана Врублевская.

Врублевская сравнила вооружение и боевой потенциал Украины и России в Чёрном море и пришла к определённому выводу.

По нашему мнению, наиболее эффективным вооружением против такого нашествия могут быть минные системы поражения. <...> Стоимость мины составляет $30 тысяч, а стоимость ремонта пораженного крейсера — $24 миллиона. Поэтому мы считаем минное вооружение наиболее эффективным для массового уничтожения российских кораблей, — сказала директор корпорации.

Научно-производственная корпорация «Кливер» позиционирует себя в качестве высокотехнологичной компании, занимающейся производством гидроакустических систем, морского вооружения и оптико-электронных систем.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил признательность руководству НАТО за то, что вооружённые силы Альянса присутствуют в Черноморском регионе. При этом украинский лидер признал, что этого на данный момент недостаточно.

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