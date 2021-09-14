Украина предлагает использовать мины против кораблей РФ в Чёрном море

Минное вооружение является наиболее эффективным для массового уничтожения российских кораблей в Чёрном море. Об этом заявила в ходе трансляции на канале агентства «Укринформ» на YouTube директор украинской научно-производственной корпорации «Кливер» Оксана Врублевская.
Врублевская
По нашему мнению, наиболее эффективным вооружением против такого нашествия могут быть минные системы поражения. <...> Стоимость мины составляет $30 тысяч, а стоимость ремонта пораженного крейсера — $24 миллиона. Поэтому мы считаем минное вооружение наиболее эффективным для массового уничтожения российских кораблей, — сказала директор корпорации.
Научно-производственная корпорация «Кливер» позиционирует себя в качестве высокотехнологичной компании, занимающейся производством гидроакустических систем, морского вооружения и оптико-электронных систем.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил признательность руководству НАТО за то, что вооружённые силы Альянса присутствуют в Черноморском регионе. При этом украинский лидер признал, что этого на данный момент недостаточно.