Украина пожаловалась Западу на превосходство России «в 15 раз»

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Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба пожаловался Западу, что Россия превосходит Украину в артиллерии «в 15 раз» на самых важных участках спецоперации. Об этом он заявил в статье для американского журнала Foreign Affairs.

Российская артиллерия превосходит наше оружие в соотношении 1 к 15 на наиболее важных участках линии фронта, поэтому нескольких американских ракетных систем будет недостаточно, чтобы мы одержали верх, — написал украинский дипломат.

Также Кулеба пожаловался, что помощи Украине всё ещё «слишком мало» и её должны были бы оказать «намного раньше». В статье Кулеба в очередной раз заявил, что Киеву срочно нужно тяжёлое вооружение из «различных источников».

Ранее замминистра обороны Украины Владимир Карпенко назвал потери страны в технике. По его словам, они составляют 50% с начала спецоперации.