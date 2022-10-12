Украина пожаловалась на качество поставляемого Германией вооружения Military Watch: Украина жалуется на быстрый износ немецкого вооружения

Фото: IMAGO/Björn Trotzki/Global Look Press

Украина недовольна качеством поставляемого Германией вооружения, сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на обозревателей Military Watch. По словам авторов издания, предоставленное Берлином оружие начинает показывать признаки сильного износа уже после нескольких недель эксплуатации.

Украинские источники жалуются на сомнительное качество поставленного немцами вооружения, которое необычайно быстро изнашивается, — пишут журналисты.

Уточняется, что такие жалобы поступали на артиллерийские орудия Panzerhaubitze 2000, которые позиционировались как мощнейшие в мире. Танки Leopard 2, которые Германия может начать поставлять на Украину, также вызывают у экспертов сомнения в способности хорошо проявлять себя в боевых действиях. По словам обозревателей, эти машины имеют репутацию танков, которые могут подвести в самый ответственный момент.

Германия, как сообщалось ранее, передала Украине первую систему противовоздушной обороны IRIS-T SLM. Известно, что передача боевой техники состоялась 11 октября вблизи украинско-польской границы. Всего Берлин обещал Киеву поставить четыре таких системы. Отмечается, что остальные три комплекса ВСУ получат только в следующем году. Точные сроки не называются, поскольку, по сведениям издания, предназначенные для передачи Украине системы ПВО еще не изготовлены.