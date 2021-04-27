Украина пожаловалась на готовность России защищать Крым

https://static.news.ru/photo/3c285c59-604f-4951-b716-c0d10fe8b5d7_660.jpg Морской пехотинец ВМФ РФ Фото: Mil.ru/Global Look Press

Украине будет сложнее вернуть Крым, учитывая то, что Россия закрыла доступ в три района Чёрного моря. Об этом в блоге на портале «Главред» написал украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

По мнению Жданова, закрытие трёх районов Чёрного моря говорит о том, что РФ готовит войска для обороны Крыма, в связи с чем для Киева возрастает военная угроза.

И для нас это проблематично, так как чем сильнее оборона Крыма, тем сложнее нам будет его возвращать, — написал бывший военный.

По мнению эксперта, в закрытых областях РФ видит наибольшую угрозу высадки десанта со стороны Украины, в связи с чем старается себя максимально обезопасить.

Беспрецедентность сроков может говорить о том, что они рассчитывают за это время подготовить береговую оборону для того, чтобы чувствовать себя более уверенно, — резюмировал Жданов.

Ранее стало известно, что Россия, согласно данным бюллетеня Управления навигации и океанографии Минобороны, с 24 апреля по 31 октября 2021 года приостанавливает прохождение через территориальные воды иностранных военных кораблей и других государственных судов в трёх районах Чёрного моря. Данное решение не препятствует судоходству через Керченский пролив, все закрытые участки находятся внутри территориальных вод РФ.

Киев выразил протест в связи с таким решением. Негативно отреагировали и страны Запада.