Украина повысит тарифы на транспортировку нефти по своей территории Украина с 1 января на 18,3% повысит тарифы на транспортировку нефти по своей территории

Фото: АО «Транснефть - Дружба»/vk.com

Украина с 1 января 2023 года повышает тарифы на транспортировку нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба» через свою территорию на 18,3%, передает ТАСС со ссылкой на данные российской компании «Транснефть». Плата составит составит €13,6 за тонну.

С 1 января 2023 года тариф на прокачку по украинскому участку трубопровода в направлении Словакии и Венгрии будет повышен на €2,1 — до €13,6 за тонну. Таким образом, тариф на транзит нефти через территорию Украины вырастет на 18,3%.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Украина получает средства за транзит российского газа через свою территорию, при этом называет РФ «агрессором». По его словам, «деньги для них не пахнут».

До этого бывший депутат Рады Илья Кива подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский дал поручение «Нафтогазу» проработать возможность забирать российский газ из транзитных трубопроводов. Он пояснил, что такая задача была поставлена в связи с недостаточной заполненностью украинских газохранилищ.