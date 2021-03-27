«Сами не справимся»: Украина потребует от Европы деньги на Донбасс

https://static.news.ru/photo/89d8d206-8f16-11eb-9371-96000091f725_660.jpg Фото: .president.gov.ua

Европе придётся помогать украинским властям восстанавливать Донбасс после восстановления контроля Киева над этой территорией. Самостоятельно Украина это сделать не сможет, считает замглавы правительства и министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников.

По его словам, точная сумма, которая потребуется на эти нужды, пока не определена. Её определит аудит возвращённых территорий. А пока что «даже ущерб от заминированных территорий и прилетевших неразорвавшихся снарядов, взрывоопасных веществ сейчас уже сложно подсчитать».

Впрочем, уже понятно, что объём работ будет большим.

Мы сами, своим бюджетом, с ним не справимся. И всему европейскому сообществу придётся нам помогать. Я говорю слово «придётся», потому что война идёт не на востоке Украины, война идёт на востоке Европы, — заявил Резников в эфире телеканала «Дом».

Он также высказал мнение, что чем дольше европейские лидеры будут попустительствовать действиям России мягкими санкциями и достройкой «Северного потока — 2», тем дороже в дальнейшем обойдётся помощь Украине в восстановлении Донбасса.

Вице-премьер также пригрозил, что после возвращения Крыма в состав Украины Киев выдворит с полуострова российских граждан, которые переехали на эту территорию. Как писал NEWS.ru, Резников считает таких людей пособниками преступлений российской власти.