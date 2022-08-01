Украина потребовала от России вернуть треть зарубежного имущества СССР Украинский посол в Битании: Россия должна вернуть «хотя бы» треть зарубежного имущества СССР

Фото: Georgiy Rozov/Russian Look/Global Look Press

Украина требует от Российской Федерации вернуть «хотя бы» треть зарубежного имущества бывшего СССР, которое оказалось у Москвы в связи с тем, что она взяла на себя долги Советского Союза, заявил украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко изданию «Лига.нет». Посол отдельно потребовал вернуть якобы незаконно зарегистрированные на Россию помещения в Великобритании.

Сейчас мы требуем от России: вы должны вернуть хотя бы треть того, что находится за границей. В частности, помещения, которые находятся в Британии и были незаконно, по нашему мнению, зарегистрированы на Российскую Федерацию, — сказал Пристайко.

21 июля стало известно, что министерство юстиции США обратилось к конгрессу с просьбой передать изъятое в результате санкций в отношении России имущество в пользу беженцев из Украины. Об этом заявила первый заместитель министра юстиции — генерального прокурора США Лиза Монако.