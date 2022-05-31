Украина потребовала от ООН продовольственных гарантий Кулеба: Украина хочет гарантий третьих стран и ООН для вывоза зерна из портов

Фото Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Украине необходимо получить гарантии от ООН и третьих стран для вывоза зерна из портов страны, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в интервью итальянской газете la Repubblica. Глава МИД добавил, что переговоры с Всемирной организацией находятся на продвинутой стадии. Чтобы избежать катастрофы, порты должны быть разблокированы в течение двух недель, отметил Кулеба.

Односторонней гарантии Кремля для нас недостаточно. Нам нужны третьи страны, которые возьмут на себя ответственность за соблюдение соглашения. Нас также устраивает вмешательство ООН. Мы заинтересованы прежде всего в том, чтобы зерно попало к тем, кто в нем нуждается, — сказал он.

30 мая Владимир Путин заявил, что Россия готова содействовать беспрепятственному вывозу зерновых культур, которые в данный момент заблокированы в портах Украины. Глава государства добавил, что Москва готова экспортировать удобрения и сельскохозяйственную продукцию в существенном объеме в случае отмены антироссийских санкций.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия не приемлет обвинений Запада в блокировании поставок зерна с Украины. Причиной блокады, по его словам, стали принятые западными странами решения, которые нужно отменить.