https://static.news.ru/photo/3536f7cc-6394-11ea-9b14-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Nekrasov/imageBROKER.com/Global Look Press

Для профилактики распространения коронавируса власти Украины выделят 100 млн гривен на закупку у частных отечественных компаний средств индивидуальной защиты. В Минздраве заявили, что в настоящее время в стране есть запас из 15 млн масок.

Правительство Украины ввело в стране режим карантина с 12 марта по 3 апреля. В течение трёх недель в республике будут закрыты все образовательные учреждения и отменены массовые мероприятия численностью более 200 человек, пишет «Интерфакс».

Ранее из-за угрозы коронавируса решение о закрытии на карантин детских садов, школ и высших учебных заведений приняли власти Киева.

Подобные меры были приняты накануне в Чехии. С 11 марта в стране закрыты все начальные и средние школы. По данным на 9 марта, в стране был выявлен 31 случай заражения коронавирусной инфекцией, писал NEWS.ru.