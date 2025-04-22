Украина потерпела поражение в вопросе российского газа Депутат Кучеренко: Украина покупает поступающий через «Турецкий поток» газ из РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украина покупает российский газ, который поступает в Европу через трубопровод «Турецкий поток», заявил первый замглавы энергетического комитета Верховной рады Алексей Кучеренко. В эфире местного телемарафона нардеп назвал ЕС единым газовым рынком. По его словам, действует принцип замещения, но Киев точно не знает, какой газ покупает де-факто.

Я, к сожалению, вынужден разочаровать, мы точно покупаем российский газ, который поступает через «Турецкий поток» и идет, например, в Сербию, в Венгрию. Происхождение молекул мы не можем определить, — подчеркнул Кучеренко.

«Турецкий поток» стал единственным источником российского голубого топлива для европейцев, когда Киев отверг возможность продления договора о поставках ресурса в Европу через Украину. Газопровод проложен по дну Черного моря, он состоит из двух ниток, по одной из которых газ идет в Турцию. Вторая предназначена для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Трубопровод действует с января 2020 года.

Ранее компания «Нафтогаз Украины» сообщила, что страна уже начала готовиться к следующему отопительному сезону и закачивает голубое топливо в подземные хранилища. Там не раскрыли, идет ли речь о собственной добыче или об импортном газе.