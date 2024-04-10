Украина после России потребовала заседание МАГАТЭ по ЗАЭС

Фото: Andrei Solomonov/Global Look Press

Запорожской АЭС

Украина вслед за Россией направила в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) письмо с просьбой провести внеочередную сессию Совета управляющих в связи с ситуацией на Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба организации. Там указано, что встреча запланирована 16:00 мск 11 апреля.

Заседание созывается председателем Совета на основании двух отдельных писем, направленных ему, в хронологическом порядке, Российской Федерацией и Украиной, с просьбой о проведении сессии, — сказано в сообщении.

Ранее Вооруженные силы Украины атаковали территорию Запорожской атомной электростанции, задействовав беспилотники-камикадзе, сообщили в пресс-службе ЗАЭС. Один дрон ударил в районе грузового порта, другой — рядом со столовой, был поврежден грузовой автомобиль. При этом за 20 минут до атаки на этой территории находились эксперты МАГАТЭ, констатировали представители электростанции.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что мировое сообщество обязано отреагировать на акт ядерного терроризма Украины. По ее словам, западные лидеры должны отдавать себе отчет в том, что такие атаки имеют огромные последствия для экологии.