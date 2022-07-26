Украина попросила США поставить сжиженный газ по ленд-лизу Премьер-министр Украины Шмыгаль: Киев запросил у Вашингтона поставки сжиженного газа по ленд-лизу

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Украинские власти намерены попросить США начать поставки сжиженного газа по ленд-лизу, написал в Telegram премьер-министр республики Денис Шмыгаль. По его словам, американская помощь должна помочь стране пережить отопительный сезон.

Принято обращение правительства Украины к правительству Соединенных Штатов Америки о предоставлении нашему государству «газового ленд-лиза» для стабильного прохождения отопительного сезона. Подготовка к сложнейшей зиме в нашей истории продолжается, и в этой подготовке мы ищем все возможные инструменты, чтобы быть готовыми к любым сценариям, — сказал Шмыгаль.

Ранее советник директора национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Алексей Рябчин заявил, что Киев намерен полностью отказаться от закупок газа у европейских стран в связи с жестким режимом экономии.

В мае президент США Джо Байден подписал закон о военном ленд-лизе для Украины на $40 млрд. Согласно документу, Вашингтон сможет поставлять Киеву оружие по упрощенной схеме. В последний раз практика ленд-лиза применялась по отношению к СССР в эпоху Второй мировой войны.