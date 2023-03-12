На Украине оценили шансы поставок западных истребителей Кулеба заявил, что Киев не рассчитывает на поставки западных истребителей в ближайшее время

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Передача Киеву западных истребителей является логистически и технически сложным процессом, поэтому ожидать появления таких самолетов в рядах ВСУ в ближайшее время не приходится, заявил в интервью газете Bild глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Чтобы не терять время, украинские летчики должны уже сейчас начинать обучаться управлению боевыми самолетами, считает он. Министр добавил, что на данный момент ни одна страна не дала Украине обещаний по поставкам истребителей.

Я не ожидаю, что поставка западных истребителей произойдет в ближайшее время, потому что это очень сложная задача с точки зрения логистики и техники, — сказал Кулеба.

В начале марта американский телеканал NBC сообщил, что в США прибыли два летчика ВС Украины для оценки американскими военными их навыков управления истребителями, а также для возможного обучения работе с образцами западной ударной авиации.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в эфире телеканала Sky News заявил, что Лондон готов поддержать страны, которые намерены передать Киеву истребители. Он при этом не уточнил, означает ли это, что власти страны готовы передать Киеву ранее запрошенные боевые самолеты. Глава британского правительства отметил, что страна уже «лидирует» в обучении украинских пилотов управлению истребителями.