Украина попросила «утроить» поставки Leopard 2 Замглавы МИД Украины призвал Германию втрое увеличить поставки танков Leopard 2

Фото: Armin Weigel/Global Look Press

Танк Leopard 2

Замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник призвал власти Германии увеличить количество поставляемых Киеву танков. В интервью изданию Der Tagesspiegel замглавы украинского МИД заявил, что прежде всего необходимо утроить поставки Leopard 2.

ВСУ в первую очередь нуждаются в значительно большем числе западных боевых танков, бронетранспортеров и других бронированных машин. Каждый Leopard 2 для решительного наступления буквально на вес золота, — сказал Мельник.

По мнению замглавы МИД Украины, бундесвер способен предоставить Киеву намного больше, чем около 20 танков Leopard, которые уже были поставлены. По словам Мельника, всего на балансе германских войск находится более 300 таких танков, поэтому, как он полагает, их поставки можно «утроить», не подрывая обороноспособности ФРГ.

Ранее обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс подсчитал, что украинская армия в ходе недавних боев лишь за одно утро потеряла до 5% всех поставленных танков Leopard 2А6 и американских боевых машин М2 Bradley. Журналист предположил, что потери поставленной Западом техники, уничтоженной российскими войсками, могут обернуться для ВСУ серьезными последствиями.