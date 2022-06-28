Украина попросила срочное заседание Совбеза ООН

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сергей Кислица

Украинский постпред при ООН Сергей Кислица направил письмо председателю Совбеза организации, в котором просит провести срочное заседание по ситуации на Украине. Заседание предположительно начнется 28 июня в 15:00 (22:00 мск), сообщает РИА Новости.

Я имею честь запросить проведение срочного заседания СБ ООН <...> в рамках пункта повестки «Поддержание мира и безопасности Украины», — отмечается в его письме.

Кислица также просил, чтобы перед Совбезом с докладом выступил генсек ООН Антониу Гутерриш. Поводом для собрания Совбеза украинский дипломат назвал интенсивные ракетные обстрелы территории Украины 25–27 июня. В них он обвинил Россию, заявив, что удары якобы наносятся по гражданской инфраструктуре.

Ранее стало известно, что первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил: ситуация с торговым центром в украинском Кременчуге может быть схожа с бучинской провокацией. По его мнению, в инциденте в Кременчуге есть множество несостыковок, которые «бросаются в глаза». Полянский подчеркнул, что необходимо дождаться официального заявления Минобороны России.