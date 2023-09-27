Украина попросила новые дальнобойные ракеты для ударов по Ирану и Сирии

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Власти Украины обратилось к странам Запада с просьбой поставить новые дальнобойные ракеты, способные долететь до Ирана и Сирии, сообщает британское издание The Guardian со ссылкой на правительственные документы. Согласно их тексту, Киев желает использовать эти ракеты для уничтожения оборонных предприятий этих стран. По версии украинцев, они производят вооружения для российской армии.

Среди предложений к действиям со стороны союзников — ракетные удары по фабрикам по производству дронов в Иране, Сирии, а также по потенциальному производственному объекту в Российской Федерации, — говорится в сообщении.

В документе также приводятся заключения украинских экспертов, согласно которым в российских дронах якобы используются компоненты пяти европейских компаний. При этом в Киеве воздержались от обвинений в их адрес, сохранив претензии к иранским и сирийским производителям. Обозреватели The Guardian уверены, что в конечном счете страны Запада откажут Киеву в поставках вооружений, способных поражать удаленные объекты.

Как сообщалось ранее, парламент Болгарии одобрил передачу Киеву неисправных ракет для зенитно-ракетного комплекса С-300. Авторы инициативы по их отправке подчеркнули, что у Болгарии нет ни возможностей, ни средств для их ремонта.