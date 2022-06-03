Украина попросилась в НАТО «де-факто» Резников призвал НАТО де-факто признать Украину членом Альянса

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Глава Минобороны Украины Алексей Резников предложил НАТО де-факто признать Украину членом Блока и включить ее в новую стратегию Альянса, обсуждение которой пройдет в Мадриде, передает РИА Новости. Украинский министр назвал такую инициативу беспроигрышным вариантом для всех стран — членов НАТО.

Во время саммита в Мадриде НАТО примет стратегию на следующие 10 лет. И я думаю, если мы говорим о членстве Украины в НАТО де-факто, а не де-юре, это может быть хорошей идеей, так как Украина тоже будет частью этой стратегии. Потому что мы являемся частью восточного фланга Европы, НАТО и ЕС. Думаю, что это будет беспроигрышная ситуация для всех стран-членов, — сказал Резников на форуме в Братиславе.

Ранее итальянский представитель в НАТО Франческо Мария Тало заявил, что Североатлантический альянс в июне в Мадриде намерен «изменить свое отношение» к России, приняв новую концепцию Блока, которая «перенесет организацию в XXI век». Он добавил, что в нее будет внесен Китай, а также будут включены все «актуальные вызовы», такие как киберугрозы, гибридные угрозы, новые технологии и последствия климатических изменений.

Саммит НАТО пройдет в Мадриде 29–30 июня.