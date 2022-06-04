Украина попросила Индию стать одним из гарантов безопасности

Фото: Avishek Das/Keystone Press Agency/Global Look press

Украина обратилась к Индии с просьбой стать одним из гарантов ее безопасности. С таким сообщением выступили дипломатические источники, знакомые с ситуацией, пишет газета The Hindu. Кроме того, официальный Нью-Дели получил от Киева просьбу оказать посильную помощь в восстановлении страны.

Мы также ожидаем, что Индия будет активно участвовать в восстановлении. Украина ожидает от Индии больше гуманитарной помощи, лекарств, некоторой технической и финансовой поддержки, — приводит слова дипломатического источника издание.

Собеседник издания отметил, что сейчас Индия продолжает оказывать Украине гуманитарную поддержку. В общей сложности правительство и частные компании передали Киеву уже 230 тонн помощи. Активное участие в этом принимают индийские фармацевтические компании: стоимость только их средств можно оценить почти в 8 миллионов долларов.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба призвал Индию отказаться от нейтральной позиции по кризису на Украине. Он признал «важные отношения» между Индией и Россией, однако отметил, что Москва сейчас отличается от той, с которой Индия «развивала особое сотрудничество. Помимо этого, он отметил, что «лучшим путём» для Индии сейчас будет поддержать Украину.