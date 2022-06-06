Украина попросила Болгарию отправить вооружение Посол Украины Москаленко обратился в МИД Болгарии с просьбой отправить оружие

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Украинский посол в Болгарии Виталий Москаленко обратился к местным властям с просьбой отправить стране вооружение, сообщает РИА Новости. Дипломат пояснил, что Киеву необходимы гаубицы и ракетные комплексы. Он также добавил, что Болгария согласилась отремонтировать 80 украинских танков.

Я отправил ноту в пятницу. Невозможно получить ответ за такой короткий срок, но я направлю аналогичные обращения в другие соответствующие учреждения, например в Минобороны, — заявил Москаленко.

Власти Великобритании также решили отправить Украине ракетные установки дальнего действия, заявил 6 июня глава Минобороны страны Бен Уоллес. Лондон передаст Киеву универсальные комплексы M270, которые могут применяться как системы залпового огня и как комплексы для пуска тактических ракет. Данное оружие способно поражать цели на расстоянии до 80 километров.

Ранее в НАТО приняли решение поставить на Украину ракеты, которые способны достигнуть российской территории. Речь идет о РСЗО HIMARS. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не намерен использовать HIMARS для нанесения ударов по России.