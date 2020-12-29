Украина попросила вернуть подаренную Лаврову икону

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Украинские власти обратились к Боснии и Герцеговине с просьбой вернуть икону, которую ранее подарили российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову, сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко.

Украинская сторона также выразила готовность к сотрудничеству с боснийско-герцеговинскими следственными органами для выяснения всех обстоятельств, связанных с вывозом иконы с территории нашего государства, — отметил он.

По его словам, украинское МИД, офис генерального прокурора, полиция, Министерство культуры и информационной политики, а также учреждения культуры с привлечением Интерпола хотят выяснить обстоятельство, время и лиц, которые вывезли икону из страны.

Он отметил, что представители сербского члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика сообщили посольству Украины, что икона была собственностью сербской семьи, но не предоставили подтверждающих это документов.

Таким образом, вопрос об истинных обстоятельствах попадания артефакта в Боснию и Герцеговину и путях его вступления в собственность остается открытым, — передаёт его слова «Интерфакс».

Ранее сербский членом президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил Лаврову икону Николая Чудотворца, возраст которой якобы 300 лет и найдена она в Луганске. После этого посольство Украины направило в МИД БиГ ноту с требованием объяснить, каким образом Лаврову была подарена икона, найденная на территории Луганска.

Икона более десяти лет находилась в частной коллекции и представляет исключительно духовно-символическую ценность. Об этом рассказал советник Додика Радован Ковачевич. Он добавил, что такие иконы легко найти в Интернете по цене от €100 до €200. По его словам, в БиГ существует база данных с тысячами артефактов и произведений искусства, которые разыскивались после Второй мировой войны, но этой иконы в этой базе нет, писал NEWS.ru.