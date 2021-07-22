Украина пообещала России реванш по «Северному потоку — 2»

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Глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук выступил за создание газотранспортного консорциума между Украиной, Россией и Евросоюзом. Свою идею он изложил, комментируя совместное заявление ФРГ и США по «Северному потоку — 2». Его слова приводит издание «Стена».

Вместо того чтобы вступать в сомнительные союзы и пытаться заручиться покровительством Запада, Киеву стоило реализовать давно разработанный проект трёхстороннего газотранспортного консорциума при участии ЕС как потребителя российского газа и РФ...