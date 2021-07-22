Украина пообещала России реванш по «Северному потоку — 2»

Соглашение США и Германии по «Северному потоку — 2» не остановит Украину в борьбе против российского газопровода. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Украина 24».
Вчера игра не завершилась, она была переведена в овертайм. У нас есть ещё два тайма и серия пенальти для того, чтобы максимально защитить Украину, — сказал Кулеба.
По мнению дипломата, нынешнее соглашение Берлина и Вашингтона не «конец истории». Киев имеет большое число вопросов к партнёрам по поводу имплементации данного договора.
Ранее сообщалось о совместном заявлении США и ФРГ, в котором страны заявили о мерах по поддержке Украины, европейской энергобезопасности и общих целях по защите климата на планете. Также в этом заявлении сформулированы некоторые условия для работы газопровода «Северный поток — 2». В частности, Вашингтон и Берлин подчеркнули, что в интересах Европы и Украины продолжение транзита российского газа через эту страну после 2024 года. Германия обязалась использовать все возможные средства влияния, дабы пролонгировать транзитный контракт между Москвой и Киевом. В числе мер — санкции, которые могут быть применены к России, если та будет использовать энергетику как оружие против стран Запада.