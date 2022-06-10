Украина пообещала обменять приговорённых в ДНР к казни британцев

Фото: dan-news.info

Осужденные — подданные Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также подданный Марокко Саадун Брагим

Украинские власти в порядке приоритета внесут в ближайший список на обмен военнопленных двух британских наемников – Эйдена Аслина и Шона Пиннера. С таким заявлением в беседе с газетой The Guardian выступил британский депутат Роберт Дженрик. При этом он сослался на данные посла Украины в Соединенном Королевстве Вадима Пристайко.

Между армиями Украины и России происходят обмены заключёнными, и украинский посол сказал мне вчера вечером, что они дадут приоритет Эйдену и Шону, чтобы они вошли в один из таких обменов, — подчеркнул Дженрик.

Он добавил, что успех обмена будет зависеть от позиции России.

Ранее в Верховном суде ДНР вынесли приговор нескольким иностранным наемникам, которых обвинили в участии в военных действиях на стороне киевской армии. Под суд попали в том числе двое британцев, Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также марокканец Саадун Брагим.

Всех троих приговорили к высшей мере – смертной казни. При этом отмечается, что каждый из осужденных по-прежнему имеет право на помилование. В официальном Лондоне надеются, что им удастся спасти жизни своих граждан дипломатическим путем.